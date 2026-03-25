I beni confiscati diventano alloggi delle fiamme gialle

Due immobili confiscati alla criminalità sono stati consegnati questa mattina alla guardia di finanza. Gli edifici, situati in via Lupiae al civico 41, sono stati ristrutturati e destinati a diventare alloggi per il personale delle fiamme gialle. La cerimonia di consegna si è svolta in mattinata, alla presenza delle autorità competenti.

Anche il comandante regionale della guardia di finanza oggi a Lecce per il taglio del nastro degli edifici in via Lupiae LECCE - Due immobili strappati alla criminalità passano alla guardia di finanza. Diverranno infatti alloggi per il personale delle fiamme gialle gli edifici ristrutturati e consegnati questa mattina, durante la cerimonia, al civico 41 di via Lupiae. Al taglio del nastro, che segna il passaggio definitivo dal controllo dei clan alla gestione istituzionale, ha partecipato il comandante regionale Puglia, il generale di Divisione Guido Mario Geremia, assieme alle autorità civili, militari e religiose della provincia. Paura a Nardò: bomba sul muretto di una casa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - I beni confiscati diventano alloggi delle fiamme gialle Articoli correlati Leggi anche: La legalità “prende casa”: due immobili confiscati diventano alloggi delle fiamme gialle "Diamo linfa al bene" di Libera celebra 30 anni di legalità: i beni confiscati diventano risorsaIn città la campagna che promuove il riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alle mafie e la raccolta firme per destinare parte del Fondo unico... Tutto quello che riguarda beni confiscati Temi più discussi: Barletta, beni confiscati alla mafia diventano case per l'autonomia; Barletta, XXXI giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia; Barletta - Via Andria, al via i lavori del collettore D; Barletta - La V domenica di passione con l'ostensione della Sacra Spina. Quando i beni confiscati alle mafie diventano bene comuneCompie 30 anni la legge sul riutilizzo a fini sociali delle proprietà tolte ai mafiosi. Il bilancio nel rapporto di Libera. Nel Lazio, 1.129 gli immobili confiscati, gestiti da 83 realtà - tra cui par ... romasette.it Beni confiscati: Attendiamoci, un bene diventato casa per i giovani a MilanoC’è un appartamento al numero 4 di via Andrea Massena, nel cuore di Milano, che dieci anni fa era soltanto un bene confiscato alla criminalità organizzata. Oggi quello stesso luogo, affidato in ... agensir.it Beni confiscati, nuovo bando del Comune di Castelvetrano - facebook.com facebook Beni confiscati alle mafie, in Molise 35 strutture da assegnare mentre sei immobili sono stati destinati a nuovo uso. #IoSeguoTgr x.com