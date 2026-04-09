Alluvioni nel Sud | 50 milioni per soccorsi e ricostruzione

Il governo ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato queste aree dal 30 marzo 2026. La decisione riguarda un periodo di dodici mesi e prevede un stanziamento di 50 milioni di euro destinati ai soccorsi e ai lavori di ricostruzione. Le alluvioni hanno causato danni diffusi in diverse località di queste regioni.

Il Governo ha ufficializzato la dichiarazione dello stato di emergenza per un periodo di dodici mesi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, a seguito delle precipitazioni intense che hanno colpito queste zone a partire dal 30 marzo 2026. Per far fronte alle necessità emerse, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impiego di 50 milioni di euro attingendo al Fondo per le emergenze nazionali. La ripartizione dei fondi tra le amministrazioni locali. Le risorse stanziate saranno gestite direttamente dalle singole regioni colpite per garantire interventi tempestivi. Nello specifico, la quota destinata all’Abruzzo ammonta a 15 milioni di euro, mentre il Molise riceverà 20 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvioni nel Sud: 50 milioni per soccorsi e ricostruzione Alluvioni, 600 milioni tra emergenza e ristori. Giani: “Serve commissario a ricostruzione”È quanto emerge dall’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo... Ciclone Harry: un miliardo di euro per rilanciare Sud Italia tra soccorsi e ricostruzione strutturale.Un miliardo di euro per il Sud in ginocchio: il Governo interviene dopo il ciclone Harry Il Governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per le... Si parla di: Da oggi scatta l'obbligo delle polizze catastrofali: chi deve farla, cosa copre e le simulazioni sui costi. Nubifragi e alluvioni, Schlein contro Meloni: Ha abbandonato il Sud Italia. Fate condoni edilizi invece di investire in prevenzioneLa leader PD critica il governo per i ritardi negli aiuti alle zone colpite dal ciclone Harry: 100 milioni sono insufficienti ... ilfattoquotidiano.it Alluvioni, il punto sui rimborsi: erogati più di 32 milioni di contributi regionaliIl presidente Giani: Alleviare i disagi causati dagli eventi alluvionali degli ultimi anni e contemporaneamente ci siamo concentrati anche sulla prevenzione ... intoscana.it