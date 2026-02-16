Alluvioni 600 milioni tra emergenza e ristori Giani | Serve commissario a ricostruzione

Le piogge intense dell’autunno scorso hanno causato danni per circa 600 milioni di euro in Toscana, spingendo la regione a chiedere un commissario speciale per gestire la ricostruzione. La somma comprende sia le spese di emergenza che i ristori per cittadini e aziende colpite. Il presidente Giani ha spiegato che senza un intervento rapido sarebbe difficile coordinare le operazioni di riparazione e di sostegno. Nel frattempo, si prevede di utilizzare parte di questi fondi anche per prevenire futuri disastri.

È quanto emerge dall’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025 Dalle alluvioni dell’autunno 2023 agli eventi meteo estremi del 2024 e del 2025, la Regione Toscana, attraverso il Commissario delegato, ha mobilitato quasi 600 milioni di euro (598.651.826 euro per l'esattezza) tra interventi di emergenza, opere di somma urgenza, messa in sicurezza del territorio e contributi a cittadini e imprese. È questo il quadro complessivo che emerge dall’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il ciclone Ulrike ha devastato la Calabria, causando danni ingenti a case e strade, e il governo Meloni ha risposto rapidamente con fondi e un commissario speciale.

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi per annunciare 150 milioni di euro e un commissario straordinario destinati alla ricostruzione, dopo le gravi alluvioni e frane che hanno messo in ginocchio la città di circa 25 mila abitanti.

