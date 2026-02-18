Ciclone Harry | un miliardo di euro per rilanciare Sud Italia tra soccorsi e ricostruzione strutturale

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Sud Italia, spingendo il Governo a mettere sul tavolo un miliardo di euro. Le piogge torrenziali e le alluvioni hanno devastato molte zone di Calabria, Sicilia e Sardegna, lasciando intere comunità senza acqua e con strade impraticabili. La cifra stanziata mira a finanziare interventi di emergenza e lavori di ricostruzione. Le autorità stanno già pianificando i primi interventi per far fronte alle conseguenze di questa calamità naturale. La popolazione attende ora risposte concrete.

Un miliardo di euro per il Sud in ginocchio: il Governo interviene dopo il ciclone Harry. Il Governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dal ciclone Harry. L’intervento, annunciato dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, mira a finanziare soccorsi immediati e interventi di ricostruzione a lungo termine, in un tentativo di rispondere a un’emergenza che ha messo in luce la fragilità del territorio. L’ondata di maltempo e la risposta immediata. Il passaggio del ciclone Harry ha causato danni ingenti in diverse aree del Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

