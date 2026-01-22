Il castello di Pomerio, situato a Erba (Como), torna all’asta per la quarta volta con una base di circa 1,5 milioni di euro. La proprietà, poco desiderata, rimane un esempio di architettura storica in attesa di un nuovo acquirente. La riduzione del prezzo potrebbe rappresentare un’opportunità per chi è interessato a investire in un edificio di rilievo nel territorio.

Erba (Como), 22 gennaio 2026 – Il Castello di Pomerio va nuovamente all’asta, ma la base di offerta si è drasticamente abbassata, raggiungendo ora la cifra di un milione e mezzo di euro. È quanto contenuto nell’ultimo avviso di asta pubblica pubblicato dal Comune di Erba, dopo aver man mano preso atto delle tre precedenti, andate deserte. Il valore era già sceso a 2 milioni e 181mila euro, per essere ancora ridotto: per la precisione, un milione e 570mila 752 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 23 febbraio, con apertura delle buste il 24 alle 10. La gara sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il castello dimenticato di Pomerio, nessuno lo vuole e va all’asta per la quarta volta. Per comprarlo? “Bastano” 1,5 milioni di euro

