Interramento della ferrovia completata la galleria | 66 milioni di euro e due nuove fermate

È stato completato l’interramento della ferrovia cittadina, con la realizzazione della galleria e il collaudo statico. Sono stati investiti circa 66 milioni di euro per questa fase dei lavori, che include anche l’installazione dei binari. Inoltre, sono state aperte due nuove fermate lungo la linea, migliorando le collegamenti nel centro urbano. La riorganizzazione del sistema di trasporto su ferro si avvicina alla conclusione.

Ferrara cambia con la ferrovia. Il percorso di riorganizzazione e potenziamento del sistema di trasporto cittadino su ferro entra nella fase conclusiva: completate le principali opere di interramento della linea, con i collaudi statici della nuova galleria e l’installazione dei binari sia sulla direttrice Rimini-Ferrara, sia sulla Ferrara-Codigoro, si aprono le operazioni per il trasferimento, in autunno, del traffico ferroviario nella nuova galleria, quando prenderà anche avvio la seconda fase dell’intervento, dedicata al completamento della bretella ferroviaria. I lavori per l’ammodernamento del nodo ferroviario di Ferrara sono entrati nella fase conclusiva dell’avviamento della nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Interramento della ferrovia, completata la galleria: 66 milioni di euro e due nuove fermate Articoli correlati Leggi anche: Interramento della ferrovia, si svelano le proposte dei cittadini sul cantiere Interramento ferrovia: stop ai treni fino al 2027Dopo il confronto con il Comitato utenti, la Regione potenzia il servizio sostitutivo bus. Aggiornamenti e notizie su Interramento della Completate le principali opere nel nodo ferroviario di FerraraEntra nella fase conclusiva la riorganizzazione del nodo ferroviario di Ferrara: completate le principali opere di interramento della linea, con i collaudi statici della nuova galleria di 850 metri e ... ansa.it Rieti, architetti e comitato: «Ferrovia sotterranea utile per la città»RIETI - «È necessario riprendere da dove ci si era fermati. Il progetto di interramento della ferrovia è infatti soltanto una parte di una visione più ampia, che mira a risolvere molte criticità ... ilmessaggero.it