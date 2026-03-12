Sul lungomare di Crotone si è verificato un aumento di nidi di processionaria del pino, creando preoccupazione tra i cittadini e i proprietari di cani. La presenza di questi insetti è stata segnalata da residenti e frequentatori della zona, che si sono trovati ad affrontare un fenomeno che coinvolge anche gli animali domestici. La situazione ha suscitato attenzione e richieste di intervento alle autorità locali.

Il lungomare di Crotone, cuore pulsante della vita cittadina, si trova sotto pressione a causa della massiccia presenza di nidi di processionaria del pino. I residenti e i frequentatori hanno lanciato un appello immediato alle autorità per la rimozione dei nidi e l’attivazione di protocolli di sicurezza per proteggere animali domestici e persone. La minaccia è concreta: i peli urticanti dell’insetto rappresentano un pericolo reale in una zona ad alta affluenza come Viale Gramsci e Viale Magna Grecia. L’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando diversi testimoni hanno segnalato la diffusione dell’insetto sui rami dei pini che costeggiano il mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: processionaria sul lungomare, allarme per cani

Vibo: allarme processionaria, parchi e scuole in pericoloUn allarme sanitario e ambientale si è acceso improvvisamente a Vibo Valentia, dove le larve della processionaria hanno iniziato la loro discesa dai...

Crotone iniziati i lavori di riqualificazione del lungomareSenza interruzione prosieguono i lavori di riqualificazione in alcune zone della Città.

