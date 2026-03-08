Nel 2026 e nel 2027 si prevede un’estate molto calda con temperature record. Per il 2026, si attende il ritorno di El Niño, il fenomeno climatico che provoca l’aumento delle temperature a livello globale, influenzando anche il clima in Italia. Questa condizione potrebbe portare a un incremento dei consumi energetici e a un aumento delle spese domestiche, stimato in circa 550 euro in più al mese.

Il 2026 e il 2027 si annunciano due annate molto calde. Per il 2026, per esempio, è previsto il ritorno di El Niño, il fenomeno climatico che aumenta le temperature globali, con effetti anche in Italia. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Atmospheric Administration (NOAA), tra luglio e settembre ci sarà un nuovo aumento delle temperature globali di circa 0,1-0,2 °C. Un valore apparentemente piccolo ma che, come spiegano gli esperti climatici, può spingere il clima verso nuovi anni da record. E il Mediterraneo è una delle zone più a rischio. Ma a rischio non c’è solo il caldo, ma anche le bollette. Infatti il caldo estremo continua a pesare sui portafogli delle famiglie fino a 550 euro in più all’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Temperature record nel 2026, torna El Niño che spinge il consumo estivo: +550 euro al mese

Nel mese di marzo in Veneto si torna al cinema con 4 euroCinque appuntamenti — il 3, 10, 17, 24 e 31 marzo — per riscoprire il grande schermo con un biglietto a soli 4 euro in 31 sale venete, accompagnati...

Leggi anche: La Marca del Distributore ridisegna il largo consumo: nel 2025, supera i 30 punti di quota e punta a un fatturato record di 31,5 miliardi di euro

Approfondimenti e contenuti su Temperature record.

Temi più discussi: Inverno 2025/2026 in Lombardia: terzo più caldo degli ultimi 35 anni con temperature record anche nel Pavese; El Niño potrebbe tornare nel 2026? Il mondo rischia nuove temperature record; Meteo. El Niño torna nel 2026: i modelli indicano un possibile evento forte; Meteo, Torna El Niño, sarà un’estate tropicale: in Sardegna previste temperature superiori ai 45 gradi.

Il ritorno di El Niño nel 2026 potrebbe farci vivere temperature record (e notti tropicali in Italia)El Niño potrebbe tornare nel 2026 secondo la NOAA. Il fenomeno climatico rischia di aumentare le temperature globali. greenme.it

El Niño potrebbe tornare nel 2026? Il mondo rischia nuove temperature recordGli esperti del clima avvertono: cresce la possibilità di un nuovo El Niño, fenomeno capace di spingere il pianeta verso altri record di caldo. tech.everyeye.it

Caldo record a New Delhi: marzo inizia con temperature da piena estate - facebook.com facebook

Il ritorno di El Niño nel 2026 potrebbe farci vivere temperature record (e notti tropicali in Italia) x.com