Cosmetici pericolosi? 1.700 prodotti contengono PFAS aggiunti volontariamente

Una recente analisi della FDA negli Stati Uniti ha evidenziato che circa 1.700 cosmetici di uso quotidiano contengono volontariamente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Questi composti, spesso presenti in prodotti come trucchi, creme e altri cosmetici, sollevano preoccupazioni per la salute dei consumatori. È importante essere consapevoli degli ingredienti presenti nei prodotti di bellezza e informarsi su eventuali rischi associati all'uso frequente.

Una recente analisi condotta dalla FDA negli Stati Uniti ha messo in luce dati allarmanti riguardo ai cosmetici di uso quotidiano. Sono state identificate 51 sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presenti come ingredienti deliberatamente aggiunti in diverse formulazioni vendute sul mercato americano, senza che siano stati resi noti i marchi coinvolti. I PFAS, soprannominati “forever chemicals”, sono chimicamente resistenti alla degradazione ambientale e si accumulano nei tessuti viventi. La loro presenza nei prodotti cosmetici rappresenta quindi un’importante fonte di esposizione diretta e continua per milioni di consumatori. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Cosmetici pericolosi? 1.700 prodotti contengono PFAS aggiunti volontariamente Leggi anche: Allerta alimentare, scatta il ritiro per questi prodotti: cosa contengono. Fate attenzione Leggi anche: Prodotti cosmetici vegan, ma anche attività fisica come il pilates Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Carnevale sicuro, maxi sequestro a Roma e provincia In vista delle festività carnevalesche, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1,1 milioni di maschere, cosmetici e accessori non conformi, potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto dei bambi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.