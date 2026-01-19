L' odore pungente che usciva dalla finestra e gli ovetti | così hanno scovato il pusher nel centro storico

Durante un’operazione nel centro storico di Merano, i carabinieri hanno scoperto un pusher con circa un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in panetti e “ovetti”. La perquisizione ha portato al suo arresto, evidenziando l’efficacia delle indagini e l’attenzione delle forze dell’ordine sulla presenza di sostanze stupefacenti nella zona.

Quattro panetti e, soprattutto, quasi una settantina di “ovetti” (od ovuli che dir si voglia, 64 per la precisione, ndr) per quasi un chilo e mezzo di hashish, sono costati l’arresto nei giorni scorsi a un 25enne straniero che ha ricevuto la visita dei carabinieri di Merano.Ciò che ha catturato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Bronte, fermato pusher nel centro storico: denunciato un 32enne Leggi anche: Quelle barriere di cemento nel centro storico che hanno sollevato tante polemiche (ma anche ironia) Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L'odore pungente che usciva dalla finestra e gli "ovetti": così hanno scovato il pusher nel centro storico - Quattro panetti e, soprattutto, quasi una settantina di “ovetti” (od ovuli che dir si voglia, 64 per la precisione, ndr) per quasi un chilo e mezzo di hashish, sono costati l’arresto nei giorni scorsi ... trentotoday.it

Profumeria Al Sacro Cuore. Loop Schrauber · triangulo. IRMAO - MONOM Irmao in Portoghese è Fratello. IRMAO è un ricordo d’infanzia, quando dalla cucina della nonna arrivavano l’odore pungente dello zenzero, misto al calore della vaniglia. Profumi le - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.