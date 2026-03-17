All’Arena Flegrea si terrà un doppio concerto con Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato, con i biglietti disponibili su Etes dal 20 marzo.

All’Arena Flegrea un doppio concerto con Goran Bregovic e Eugenio Bennato. Biglietti in vendita su Etes dal 20 marzo. All’Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregovic ed Eugenio Bennato. Martedì 7 luglio alla nona edizione del Noisy Naples Fest va in scena un double bill che vedrà protagonisti il musicista e compositore originario di Sarajevo e il cantautore e polistrumentista partenopeo, per una serata che si annuncia imperdibile. L’evento si articolerà in due distinti momenti musicali. Ad aprire la serata sarà Eugenio Bennato, che condurrà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra le sonorità del suo nuovo tour Briganti del Presente, ultimo progetto dell’artista partenopeo in cui tradizione e nuove suggestioni della musica mediterranea si intrecciano dando vita a un racconto musicale intenso e attuale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - All’Arena Flegrea Goran Bregovi? e Eugenio Bennato in concerto

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