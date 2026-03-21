Arezzo, 20 marzo 2026 – Terza edizione "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony", un progetto di promozione sportiva della asd Scuderia Pan, che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ragazzi (anche con disabilità) e che vuol dare l’opportunità di salire in sella gratis pure a coloro che magari non avranno mai la possibilità di andare nei circoli ippici. L’evento, che ha il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo e il patrocinio del Coni e della Fise Toscana, si svolgerà al Parco Pertini in zona Giotto n elle seguenti date 22 marzo, 11 aprile, 19 aprile, 23 maggio e 20 settembre 2026. Durerà un paio di ore (dalle 16 alle 18). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony

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