Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony il progetto

Si è tenuta la terza edizione di “Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony”, un’iniziativa organizzata da un’associazione locale. L’evento ha coinvolto bambini e famiglie, che hanno potuto esplorare i parchi della città accompagnati da istruttori qualificati. Durante la giornata sono stati proposti percorsi a cavallo e attività di avvicinamento agli animali, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il rispetto per i pony.

Terza edizione di “Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony”, un progetto di promozione sportiva della asd Scuderia Pan, che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ragazzi (anche con disabilità) e che vuol dare l’opportunità di salire in sella gratis pure a coloro che magari non avranno mai la possibilità di andare nei circoli ippici. L’evento, che ha il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo e il patrocinio del Coni e della Fise Toscana, si svolgerà al Parco Pertini in zona Giotto nelle seguenti: 11 aprile, 19 aprile, 23 maggio e 20 settembre 2026. Durerà un paio di ore (dalle 16 alle 18). L’obiettivo è quello di far passare ai bambini alcune ore in mezzo al verde in sella a pony. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony, il progetto Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un ponyArezzo, 20 marzo 2026 – Terza edizione "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony", un progetto di promozione sportiva della asd... Dalla scoperta delle miniere all’arte dei borghi affrescati: un progetto dedicato alla ciclovia della ValsassinaNasce Natlink, associazione di promozione sociale per valorizzare il territorio lecchese. Temi più discussi: Promo: Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America Video; L'anello dei parchi lucani in bicicletta. 15 tappe alla scoperta della terra dai mille paesaggi; Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony, il progetto; Una giornata all'aria aperta: alla scoperta dei Jungle Raider Park di Civenna e Albavilla!. Alla scoperta dei parchi storici tra Lazio e Umbria: il giardino come cammino di conoscenzaUn itinerario tra Bomarzo, Caprarola, Villa Lante e la Scarzuola, racconta come l’architettura dei giardini sia stata, tra XVI Secolo e Novecento, uno strumento di riflessione sul potere, sul sapere, ... artribune.com Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord AmericaI parchi nazionali più iconici degli Stati Uniti sono famosi in tutto il mondo e affascinano milioni di visitatori: da domenica 19 aprile alle 21.20 su Focus. msn.com Eni annuncia una significativa scoperta di gas e condensati in Egitto - facebook.com facebook Nel Mediterraneo vive anche il capodoglio pigmeo, l’affascinante scoperta italiana grazie al DNA ambientale x.com