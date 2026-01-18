Bridge e burraco per centenari le carte come elisir di lunga vita

In Umbria, nota per la longevità della sua popolazione, il gioco delle carte come bridge e burraco si rivela un passatempo apprezzato anche tra i centenari. Questi giochi, praticati regolarmente, sembrano contribuire al benessere e alla socializzazione degli anziani, offrendo un modo semplice e coinvolgente per mantenere attiva la mente e favorire le relazioni sociali. Un esempio di come il divertimento possa essere parte integrante di uno stile di vita sano e duraturo.

Perugia, 18 gennaio 2026 – Che l’ Umbria fosse terra di longevi lo sapevamo già da tempo. Ora abbiamo scoperto, forse, anche quale sia l’elisir di lunga vita: il gioco delle carte! In questo caso il Bridge e il suo “fratello minore“, che è il burraco. Basta fare un salto all’Asd Bridge L’Angolo Verde (via Cesare Balbo, traversa di via dei Filosofi), dove è facile incrociare giocatori anche over 90. E’ il caso del signor Pasquale, che anno scorso, festeggiato dalla sindaca, dalla figlia e dagli amici, proprio nei locali del club ha spento 100 candeline; della signora Anna, ancora bellissima nei suoi 92 anni e dell’amica che a febbraio ne compie 91. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bridge e burraco per centenari, le carte come elisir di lunga vita Leggi anche: Dalla Toscana l’elisir di lunga vita Leggi anche: Il caffè elisir di lunga vita contro le aritmie: uno studio ribalta tutto quello che ti hanno sempre detto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bridge e burraco per centenari, le carte come elisir di lunga vita. Circolo Perroux Modena Bridge Burraco (@Modena.Bridge.Burraco) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.