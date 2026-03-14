Alisson alla Juve il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso Ecco quale

Il portiere brasiliano è stato accostato alla Juventus, con voci di mercato che ipotizzano un possibile trasferimento. La trattativa potrebbe andare in porto solo sotto determinate circostanze, secondo quanto si legge nelle indiscrezioni di mercato. Al momento, non ci sono annunci ufficiali e le negoziazioni sembrano ancora in fase embrionale. La situazione rimane da seguire con attenzione.

Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente a queste condizioni. Ecco di che cosa si tratta. La Juve progetta il futuro guardando al mercato degli svincolati di lusso. Secondo quanto riportato dal QS, il club punta con decisione su due profili di caratura internazionale per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. CALCIOMERCATO JUVE LIVE I nomi caldi sono quelli di Alisson Becker e Bernardo Silva. Entrambi i calciatori rappresentano occasioni uniche, essendo in scadenza di contratto con i rispettivi club inglesi. Tuttavia, la riuscita di questa doppia operazione è legata a un presupposto fondamentale: i bianconeri dovranno necessariamente qualificarsi alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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