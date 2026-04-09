Alien | Pianeta Terra Peter Dinklage si unisce alla lotta contro lo Xenomorfo nella stagione 2

Da universalmovies.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore vincitore di premi Emmy si unisce al cast della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra, la serie FX creata da Noah Hawley. La stagione 2 vede la sua partecipazione ufficiale, con la produzione in corso. La serie, ambientata nel mondo di Alien, è attesa da fan e addetti ai lavori. La collaborazione con l’attore si aggiunge alle novità annunciate per la prossima stagione.

Il pluripremiato agli Emmy Peter Dinklage è ufficialmente entrato a far parte del cast della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra (Alien: Earth), l’attesa serie FX creata da Noah Hawley. La notizia, riportata da The Hollywood Reporter, conferma l’aggiunta dell’attore di Game of Thrones in un ruolo i cui dettagli sono attualmente mistesioso. La produzione dei nuovi episodi inizierà a Londra nel mese di maggio, riprendendo le fila del teso finale della prima stagione (questa è la nostra recensione). Quest’ultimo si era chiuso con i sopravvissuti (e uno Xenomorfo) confinati in un unico ambiente e la dichiarazione di potere dell’ibrida Wendy (Sydney Chandler). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra, Peter Dinklage si unisce alla lotta contro lo Xenomorfo nella stagione 2

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