Apple TV annuncia che Colin Firth entra nel cast della nuova serie tratta da

Apple TV ha annunciato l’ingresso del premio Oscar Colin Firth ( Il discorso del re ) nel cast della nuova serie drammatica, ancora senza titolo, basata su Metropolis. Il progetto, tratto dalla celebre saga bestseller Berlin Noir di Philip Kerr, vedrà Firth nel ruolo di Paul Lohser, un detective della omicidi spigoloso e colto che farà da mentore al protagonista Bernie Gunther, interpretato da Jack Lowden ( Slow Horses ). Colin Firth sarà tra i protagonisti del cast di Disclosure Day, l’atteso film di fantascienza diretto da Steven Spielberg. Potete dare uno sguardo al trailer seguendo questo nostro indirizzo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Colin Firth si unisce al cast della nuova serie Apple TV tratta dalla saga “Berlin Noir”

Approfondimenti su Colin Firth AppleTV

Apple TV ha annunciato ufficialmente che tornerà con una seconda stagione di Sugar, la serie poliziesca con Colin Farrell.

Apple ha annunciato una nuova serie intitolata

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Colin Firth AppleTV

Argomenti discussi: Colin Firth si unisce al cast della nuova serie ispirata alla celebre saga Berlin Noir; Colin Firth protagonista della nuova serie TV basata su Metropolis; Colin Firth entra nel mondo di Berlin Noir: nuova serie Apple TV; Colin Firth protagonista di una nuova serie ispirata a Berlin Noir.

Colin Firth si unisce al cast della nuova serie ispirata alla celebre saga Berlin NoirSarà l’attore Premio Oscar Colin Firth (Il discorso del re, 2010) a interpretare Paul Lohser nella nuova dramedy ancora senza titolo basata su ... ciakmagazine.it

Colin Firth protagonista della nuova serie dramedy di Apple TvApple TV ha annunciato che Colin Firth è stato scelto per interpretare Paul Lohser nella nuova dramedy basata su Metropolis di Philip Kerr. cinefilos.it

#AppleTV ha annunciato che #ColinFirth, vincitore dell'Oscar®, Golden Globe, SAG e BAFTA ("A Single Man", "The Staircase - Una morte sospetta"), è stato scelto per interpretare Paul Lohser nella nuova dramedy ancora senza titolo basata su Metropolis, rom - facebook.com facebook