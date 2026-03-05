Your Friends & Neighbors | Jon Hamm tra furti e segreti nel trailer della seconda stagione James Marsden si unisce al cast

Apple TV ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, una serie dramedy creata da Jonathan Tropper, noto per Banshee e See. Nel video vengono mostrati Jon Hamm e James Marsden nel cast, mentre si svelano alcune scene che coinvolgono furti e segreti tra i personaggi. La nuova stagione si preannuncia ricca di colpi di scena.

Apple TV ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, l'acclamata dramedy ideata da Jonathan Tropper (Banshee, See). Il nuovo capitolo, composto da dieci episodi, farà il suo debutto mondiale il 3 aprile 2026, con una programmazione settimanale che ci accompagnerà fino al gran finale del 5 giugno. Nella seconda stagione, ritroviamo Andrew Cooper (interpretato dal vincitore dell'Emmy Jon Hamm) sempre più invischiato nella sua doppia vita. L'improbabile ladro di quartiere sembra aver raddoppiato i suoi colpi, ma la situazione precipita con l'arrivo di un nuovo vicino che minaccia di svelare i suoi segreti, mettendo in serio pericolo la stabilità della sua famiglia.