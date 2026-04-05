Alessio Boni | Ho detto no a proposte dall’America Io sono italiano e amo questa nazione Sono al cinema con Don Chisciotte mio figlio commosso fino alle lacrime
Alessio Boni ha dichiarato di aver rifiutato proposte provenienti dagli Stati Uniti, sottolineando il suo attaccamento all’Italia e al suo paese d’origine. Attualmente si trova al cinema con il suo figlio, che si è emozionato fino alle lacrime durante la visione di Don Chisciotte. L’attore ha parlato delle sue molte attività, che includono teatro, presentazioni e un progetto indipendente a cui tiene particolarmente, evidenziando il suo continuo impegno professionale.
Alessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte al cinema, un progetto indipendente a cui sono profondamente legato”. Parlando del personaggio, spiega il suo approccio: “Non lo devi fare come un Pierrot. Don Chisciotte ci crede davvero: è uno che vede oltre, smaschera le ingiustizie e vuole aiutare poveri ed emarginati”. Un ruolo che sente estremamente attuale: “Già allora parlava degli ultimi, dei contadini, quando la letteratura era ancora riservata alle élite”. Poi un momento personale e toccante: “Chi non desidererebbe un padre così? Un nobile in pensione che indossa un’armatura e cerca uno scudiero per rimettere ordine nel mondo, non per potere ma per migliorarlo”. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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