Alessio Boni ha dichiarato di aver rifiutato proposte provenienti dagli Stati Uniti, sottolineando il suo attaccamento all’Italia e al suo paese d’origine. Attualmente si trova al cinema con il suo figlio, che si è emozionato fino alle lacrime durante la visione di Don Chisciotte. L’attore ha parlato delle sue molte attività, che includono teatro, presentazioni e un progetto indipendente a cui tiene particolarmente, evidenziando il suo continuo impegno professionale.

Alessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte al cinema, un progetto indipendente a cui sono profondamente legato”. Parlando del personaggio, spiega il suo approccio: “Non lo devi fare come un Pierrot. Don Chisciotte ci crede davvero: è uno che vede oltre, smaschera le ingiustizie e vuole aiutare poveri ed emarginati”. Un ruolo che sente estremamente attuale: “Già allora parlava degli ultimi, dei contadini, quando la letteratura era ancora riservata alle élite”. Poi un momento personale e toccante: “Chi non desidererebbe un padre così? Un nobile in pensione che indossa un’armatura e cerca uno scudiero per rimettere ordine nel mondo, non per potere ma per migliorarlo”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alessio Boni: “Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione”. Sono al cinema con Don Chisciotte, mio figlio commosso fino alle lacrime

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Alessio Boni si racconta tra carriera, scelte controcorrente e vita privata, dal successo de "La meglio gioventù" all’emozione di vedere suo figlio commuoversi al cinema facebook

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