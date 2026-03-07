Dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, il tecnico ha elogiato il Napoli per la risposta durante l'emergenza. Ha commentato che Elmas meriterebbe una statua, sottolineando il suo rendimento. Inoltre, ha parlato dei rientri di Anguissa e De Bruyne, affermando che sembrano non essere mai andati via, anche se in realtà è successo.

I tre punti, i recuperi di Anguissa e De Bruyne, tante ottime prestazioni. Sta tornando il sereno, sul Napoli, e Antonio Conte ne è contento. “Ciò che mi rende felice è che se anche mancano giocatori importanti, come Lobotka senza nulla togliere agli altri, noi non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità e la determinazione. E ne va dato atto ai ragazzi, nell’emergenza c’è sempre stata una grande risposta. Gilmour ha fatto una prova magistrale, sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita che ci siamo complicati alla fine, ma sono molto soddisfatto della prova. Erano tre punti importanti, contro un Torino che è una buona squadra che sicuramente farà bene” ha spiegato l’allenatore, intervistato da Dazn al termine del successo sui granata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Bravo Napoli, nell'emergenza hai sempre risposto. Elmas? Gli farei una statua"

