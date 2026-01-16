Aldo Serena | Pio Esposito un carrarmato mi ricorda…

Aldo Serena ha descritto Francesco Pio Esposito come un

Aldo Serena incorona Francesco Pio Esposito. L’ex centravanti nerazzurro, intervistato da Tuttosport, ha speso parole importanti per il giovane attaccante dell’Inter, match-winner contro il Lecce e protagonista di una prima stagione in Serie A che va ben oltre le aspettative. “Non è più una sorpresa”, spiega Serena. “È un vero carrarmato: ha un fisico imponente e sa usarlo benissimo, difende palla come pochi. È giovane ma già scaltro, altruista, moderno. In area si muove con intelligenza, è forte nelle deviazioni e ha una buona tecnica. Gli manca forse un po’ di elasticità, ma è difficile trovare un attaccante di un metro e novanta con questa forza e questo spessore”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

