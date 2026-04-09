Un uomo di 29 anni, residente ad Alcamo, è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre compiva un furto in un supermercato di via Kennedy. L’uomo, che avrebbe dovuto scontare la pena ai domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione prima di essere fermato. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di routine, durante il quale sono stati recuperati alcuni beni rubati.

Un uomo di 29 anni residente ad Alcamo, che avrebbe dovuto scontare la propria pena restando in casa, è stato fermato dai Carabinieri mentre commetteva un furto in un supermercato di via Kennedy. L’individuo, sorpreso in flagranza mentre tentava di fuggire dopo essere stato inseguito dal personale del punto vendita, ha subito l’arresto con l’aggravante dell’evasione dai domiciliari e della resistenza alle forze dell’ordine. La dinamica dell’intervento nel centro di Alcamo. Il controllo territoriale svolto dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Alcamo ha portato alla luce una situazione di illegale libertà. Durante un normale pattugliamento nell’area urbana, i militari hanno notato un giovane di 29 anni che usciva con estrema fretta da un esercizio commerciale situato in via Kennedy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcamo, furto e fuga: arrestato il 29enne che evadeva i domiciliari

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