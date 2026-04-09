Alberi sani cancellati per ignoranza progettuale | la denuncia di Europa Verde-Avs

Un rappresentante di Europa VerdeAvs di Reggio Calabria ha segnalato l’abbattimento di alberi sul territorio comunale, attribuendo la decisione a un errore di progettazione. La denuncia sottolinea come alcuni alberi sani siano stati rimossi senza adeguate valutazioni, suscitando attenzione sulla gestione del patrimonio arboreo in città. Nessun dettaglio sulle motivazioni ufficiali o sul numero di alberi coinvolti è stato fornito.

Gerardo Pontecorvo segretario metropolitano di Europa VerdeAvs di Reggio Calabria torna nuovamente a segnalare l'abbattimento di alberi sul suolo comunale.In una nota, il rappresentate della federazione metropolitana spiega che: "Questa volta si tratta del taglio di tutti i bellissimi e sani. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Barba (Avs-Radici in Comune) replica al sindaco sul verde urbano: "In città mancano almeno 15mila alberi"Dopo il botta e risposta tra Costantini e Masci, la consigliera analizza la situazione, contesta i dati del Comune e parla di censimento fermo al... Avs sceglie Walter Ralli come referente comunale di Europa Verde/Verdi ad ArezzoAlleanza Verdi e Sinistra (Avs) annuncia la nomina di Walter Ralli a referente comunale di Europa VerdeVerdi per la città di Arezzo.