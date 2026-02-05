Avs sceglie Walter Ralli come referente comunale di Europa Verde Verdi ad Arezzo
Avs sceglie Walter Ralli come referente comunale di Europa VerdeVerdi ad Arezzo. L’organizzazione ha deciso di affidargli il ruolo per coordinare le attività del movimento in città. Ralli, noto attivista locale, ha accettato con entusiasmo questa responsabilità. La nomina arriva in un momento di crescita del movimento ecologista nel territorio. Ora si punta a rafforzare la presenza di Europa Verde a livello comunale.
Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) annuncia la nomina di Walter Ralli a referente comunale di Europa VerdeVerdi per la città di Arezzo.La nota del partito"Con questa designazione - si legge - Avs si completa e si rafforza nella sua componente ecologista, consolidando un percorso politico che pone.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Walter Ralli
Nasce il Circolo Europa Verde-Avs di Francavilla: eletti portavoce e componenti dell’esecutivo
Serantoni (Verdi/Europa Verde): "A Lugo tre interventi per le ciclabili da 1 milione di euro"
Aiutò Walter a innaffiare la cannabis, Corte d'appello ribalta la sentenza: annullata la condanna https://cityne.ws/nB6O7 facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.