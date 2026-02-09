Torna Zero in Condotta-Lacenodoro Scuola | al via la III edizione
Tra lezioni, laboratori e proiezioni, oltre 3.400 studenti si metteranno alla prova con il mondo dell'audiovisivo Promossa nell’ambito delle attività culturali legate al Laceno d’Oro International Film Festival, la terza edizione dell’iniziativa è pronta a partire, e si consolida come uno spazio educativo capace di unire teoria e pratica, pensiero critico e sperimentazione artistica.Attraverso proiezioni cinematografiche, lezioni sul linguaggio e sulla storia del cinema e attività laboratoriali finalizzate alla creazione di contenuti audiovisivi, il progetto accompagna studentesse e studenti di ogni ordine e grado dentro il complesso universo delle immagini contemporanee, con l’obiettivo di sviluppare una consapevolezza etica, estetica e culturale nella loro fruizione e produzione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
