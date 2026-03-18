Alla Scuola Diocesana di Lodi è stato avviato un progetto chiamato “Enjoying Multisport Lodi”, ispirato a un modello educativo norvegese. La iniziativa riguarda gli studenti Under 13 e non prevede classifiche o competizioni, concentrandosi sull’esperienza sportiva come momento di crescita e divertimento. Il progetto mira a offrire un approccio più inclusivo e partecipativo alle attività sportive scolastiche.

Come in Norvegia. Si chiama “ Enjoying Multisport Lodi ” ed è il progetto avviato nella Scuola Diocesana di Lodi. Qui, nella tensostruttura Happpy Space, dal 2024 hanno iniziato a radunarsi tre “pionieri” con l’obiettivo solo di fare due scambi di volley, calciare un pallone o fare qualche sfida a ping pong. Ma adesso l’attività ha preso corpo e i partecipanti sono una quarantina. Le attività si svolgono quattro giorni alla settimana. Ed “Enjoying Multisport Lodi” trasforma i gruppi in squadre, mantenendo un approccio educativo e non competitivo. In particolare, la pallavolo ha registrato un aumento vertiginoso delle iscrizioni e sono state organizzate le prime amichevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nessuna classifica per gli Under 13. Alla Scuola Diocesana di Lodi un modello educativo norvegese

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