Grottaminarda avviati i lavori per il potenziamento dell' energia elettrica nel centro storico

A Grottaminarda sono iniziati i lavori per il potenziamento della cabina elettrica nel centro storico. Gli interventi prevedono la realizzazione di una nuova postazione di ricarica per auto elettriche in via Assise e un miglioramento dell’efficienza della rete privata. L’obiettivo è garantire servizi più affidabili e aggiornati ai residenti della zona. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.

Attenzione e servizi per i residenti del Centro storico: iniziati i lavori per il potenziamento della cabina elettrica che consentirà non solo di alimentare una nuova postazione per la ricarica di auto elettriche in via Assise, ma restituirà un miglioramento della resa della rete privata; inoltre.