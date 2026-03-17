Caporalato indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana

La Procura di Milano ha aperto un’indagine per caporalato nei confronti di Andrea Dini, che è il cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La notizia riguarda un procedimento in corso che coinvolge direttamente la persona legata alla figura politica. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle accuse o sulle circostanze dell’indagine.

(Adnkronos) – Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano. L'accusa riguarda altre cinque persone e la società Dama, già coinvolta nel caso camici durante l'emergenza Covid. Lo si legge nell'atto con cui è stata disposto dal pubblico ministero Paolo Storari il controllo giudiziario della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made... Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&SharkIl cognato del presidente di Regione Lombardia, Andrea Dini, è indagato con altre 5 persone per caporalato. Una raccolta di contenuti su Lombardia Attilio Fontana Caporalato: indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Fontana. Dama e Aspesi in controllo giudiziarioL’accusa, mossa dalla Procura di Milano alla società di produzione di maglieria e al noto marchio della moda, sarebbe legata allo sfruttamento della manodopera cinese, durante la realizzazione dei cap ... ilgiorno.it Andrea Dini, il cognato del presidente della Lombardia Fontana indagato per capolaratoAndrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' è indagato dalla Procura di Milano ... ilmessaggero.it