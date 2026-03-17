indagato per caporalato il cognato del presidente della lombardia attilio fontana

Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano insieme ad altre cinque persone. L'inchiesta riguarda presunti episodi di caporalato nel settore della moda e del made in Italy. L'indagine si concentra su accuse legate allo sfruttamento nel settore, senza che siano stati ancora formulati eventuali capi d'accusa definitivi.

Andrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy Andrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy. I pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci ha disposto martedì il controllo giudiziario d'urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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