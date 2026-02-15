Chiesa cattolica | cardinale Radcliffe apre al diaconato femminile un tema al centro del Sinodo

Radcliffe: “Il diaconato femminile è possibile”. Un cardinale progressista sfida le tradizioni della Chiesa. Il cardinale Arthur Radcliffe, figura chiave del Sinodo e stretto collaboratore di Papa Francesco, ha espresso apertura verso l’ordinazione di donne diacono nella Chiesa cattolica, aprendo un nuovo fronte nel dibattito sulle riforme interne all’istituzione. Radcliffe ha inoltre minimizzato l’importanza delle etichette politiche, definendole inadatte a descrivere la complessità del pensiero umano, in un’intervista che segna una svolta nel panorama ecclesiastico internazionale. Un Sinodo in evoluzione: il ruolo di Radcliffe e la continuità con Leone XIV.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il cardinale Timothy Radcliffe: «A scuola ero un bad boy. Fumavo, frequentavo i pub e ho rischiato l'espulsione»«Il Conclave? Un’esperienza affascinante. Sai di stare facendo una scelta di grande responsabilità, ma si ride e si scherza insieme» «A scuola ero un cattivo ragazzo, andavo al pub, fumavo e per poco ... leggo.it

Il cardinale Timothy Radcliffe: Ero un cattivo ragazzo. Bevevo, fumavo e per poco non mi cacciavano per le mie lettureReduce dal conclave che ha eletto Papa Leone, il cardinale Timothy Radcliffe ripercorre in un’intervista rilasciata a La Stampa le principali tappe della sua biografia. Nato a Londra nel 1945, è ... huffingtonpost.it

#Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa cattolica sulle persone #lgbt non cambia. Ammette che sia un tema «altamente polarizzante», «controverso» e lui cerca «di non alimentare la polarizzazione». Rimane l'invito pastorale all'accoglienza. x.com

