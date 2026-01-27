milano cultura il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica conferenza del teologo don michele aramini docente all’università cattolica

La discussione sul fine vita in Italia coinvolge aspetti legali, etici e religiosi. La conferenza del teologo don Michele Aramini, docente all’Università Cattolica, affronta le sfide di garantire dignità e autonomia ai pazienti nelle fasi finali della vita, analizzando anche il ruolo della legislazione e dell’insegnamento della Chiesa cattolica. Un approfondimento necessario per comprendere le questioni emergenti nel contesto sanitario e sociale.

