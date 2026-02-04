Lella Costa è Lisistrata al teatro Donizetti
Lella Costa torna in scena a Bergamo con “Lisistrata”. Lo spettacolo, molto atteso, sarà al teatro Donizetti dal 7 al 15 febbraio, con nove repliche consecutive. La famosa attrice porta sul palco questa versione della commedia di Aristofane, attirando il pubblico di tutta la città e non solo.
LO SPETTACOLO. Lisistrata, uno dei titoli più attesi della stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti, è in arrivo a Bergamo nel principale teatro cittadino da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. Lo spettacolo, che ha come interprete principale Lella Costa, attrice amatissima dal pubblico bergamasco e non solo, è stato rappresentato con grande successo la scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa e ora viene proposto in una nuova versione in occasione di una lunga tournée nazionale che prende avvio proprio dal Teatro Donizetti. La regia è di Serena Sinigaglia, che ha curato anche l’adattamento del testo di Aristofane, tradotto da Nicola Cadoni, insieme a Emanuele Alrovandi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Lisistrata Bergamo
Lella Costa al Donizetti: va in scena “Lisistrata”
Lella Costa torna sul palco del Donizetti con “Lisistrata”.
Al Teatro Duse spazio alle donne. Sul palco Lucia Mascino, Amanda Sandrelli, Concita De Gregorio con Erica Mou e Lella Costa
Al Teatro Duse di Bologna, le donne sono protagoniste.
Ipazia a Teatro per Lisistrata
Ultime notizie su Lisistrata Bergamo
Argomenti discussi: Lella Costa in scena al Teatro Carcano di Milano; Lisistrata, con Lella Costa; Lisistrata, Lella Costa guida la rivolta contro la guerra: il capolavoro di Aristofane in tournée dal 7 febbraio -; Milano, in arrivo Lisistrata.
Lella Costa è Lisistrata al teatro DonizettiLisistrata è in arrivo a Bergamo al Donizetti da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. ecodibergamo.it
Lisistrata, con Lella CostaScritta da Aristofane nel 411 a.C., Lisistrata ha ancora molto da dire. Certo, è una satira pungente della guerra del Peloponneso e delle sue devastanti conseguenze, ma è anche uno scanzonato, ed ... mentelocale.it
Una guerra interminabile, un mondo sull’orlo del collasso e un’unica, folle arma di ribellione: lo sciopero del sesso. Attraverso la sua voce appassionata, Lella Costa ci conduce nel cuore della «Lisistrata»: un capolavoro di Aristofane che, a distanza di due facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.