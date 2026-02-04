Lella Costa è Lisistrata al teatro Donizetti

Lella Costa torna in scena a Bergamo con “Lisistrata”. Lo spettacolo, molto atteso, sarà al teatro Donizetti dal 7 al 15 febbraio, con nove repliche consecutive. La famosa attrice porta sul palco questa versione della commedia di Aristofane, attirando il pubblico di tutta la città e non solo.

LO SPETTACOLO. Lisistrata, uno dei titoli più attesi della stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti, è in arrivo a Bergamo nel principale teatro cittadino da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. Lo spettacolo, che ha come interprete principale Lella Costa, attrice amatissima dal pubblico bergamasco e non solo, è stato rappresentato con grande successo la scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa e ora viene proposto in una nuova versione in occasione di una lunga tournée nazionale che prende avvio proprio dal Teatro Donizetti. La regia è di Serena Sinigaglia, che ha curato anche l’adattamento del testo di Aristofane, tradotto da Nicola Cadoni, insieme a Emanuele Alrovandi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

