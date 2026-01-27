Giulio Regeni il documentario che racconta Tutto il male del mondo

Questo documentario offre un’analisi approfondita della vita e delle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa di Giulio Regeni, evidenziando gli aspetti più significativi della sua storia e delle indagini. Un’occasione per conoscere meglio una vicenda che ha suscitato grande attenzione internazionale e continuano a essere al centro di discussioni importanti.

Cairo 25 gennaio 2016, sono quasi le otto di sera quando Giulio Regeni scende le scale della metropolitana per essere risucchiato negli inferi. Sparisce per nove giorni e viene ritrovato il 3 febbraio orrendamente martoriato ai bordi di una strada a grande scorrimento. Giulio era in Egitto come ricercatore per conto di università britanniche, stava raccogliendo materiale sui sindacati indipendenti, in particolare quelli degli ambulanti che anni prima, proprio il 25 gennaio 2011, erano stati tra i più attivi nel contrastare il regime di Mubarak. Purtroppo, dopo le elezioni vinte dagli islamisti c'è stato il colpo di stato guidato da Al Sisi, dittatore in carica ancora oggi.

