Il 26 gennaio 2026, ad Arezzo, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Ponte di Buriano. Alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Provincia Alessandro Polcri e del sindaco Alessandro Ghinelli, l’evento segna l’inizio dei lavori per la sostituzione del ponte storico. Un intervento che mira a migliorare la sicurezza e la mobilità nella zona.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Lunedì 26 gennaio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme al presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, parteciperà alla posa della prima pietra con cui verrà dato l'avvio alla costruzione del nuovo Ponte che sostituirà il Ponte Storico di Buriano. L’ appuntamento è programmato per le ore 11,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo Ponte di Buriano, Giani alla posa della prima pietra

Leggi anche: Nuovo Ponte Buriano, il 26 gennaio la posa della prima pietra. Pronti 21 milioni di euro

Nuovo ponte di Buriano, via ai lavori con la posa della prima pietraLunedì 26 gennaio, alle 11.30, ad Arezzo posa della prima pietra che segnerà l’avvio dei lavori per la realizzazione del ponte definitivo e della viabilità alternativa in sostituzione del ponte storic ... corrierediarezzo.it

Ponte Buriano: ‘gemello’ in cantiere. Partono i lavori per il viadotto bis . Polcri: Viabilità e storia al sicuroPrima pietra il 26 gennaio e consegna prevista nel 2028: affiancherà le arcate che hanno ispirato la Gioconda ... msn.com

