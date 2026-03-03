Museo del Saxofono di Fiumicino concerto-tributo per Pino Daniele e James Senese

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di te – For Pino & James, un intenso concerto-tributo dedicato a due protagonisti assoluti della musica italiana e partenopea: Pino Daniele e James Senese. Due artisti profondamente legati, capaci di fondere poesia, identità mediterranea e contaminazioni internazionali, trasformando Napoli in un linguaggio musicale universale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"Polifonicromie" al Museo del Saxofono di FiumicinoDomenica 18 gennaio, alle 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino apre le sue porte a un’esperienza musicale immersiva e multisensoriale con il...

Pino Daniele riscoperto: libro inedito e concerto al Museo del Rock riaccendono l’interesse sul cantautore.Il Museo del Rock di Catanzaro ha vissuto una serata di grande affluenza ieri, 8 febbraio 2026, per un evento intitolato “Non solo blues”, che ha...

Pierino e il sax: una giornata al Museo del Saxofono ispirata alla favola musicale di Sergej Prokof'evUn week-end improntato alle migliori sonorità sprigionate da uno degli strumenti a fiato per eccellenza, il saxofono! Domenica 13 ottobre il museo che ospita la più grande collezione al mondo di ... ilmessaggero.it

Museo del Saxofono, dal 5 al 26 settembre tornano i concerti a Maccarese, apre la formazione The Jazz Russell & FriendsDal 5 al 26 settembre tornano i concerti al Museo del Saxofono di Maccarese, la suggestiva cornice che ospita la più grande collezione al mondo dedicata a questo strumento. Si riparte con una serie di ... ilmessaggero.it

