Al Make Colonia montana la mostra fotografica di Franco Martelli Rossi

Al Make torna la fotografia con l’apertura di una nuova mostra. L’esposizione si intitola “Colonia montana” e sarà inaugurata venerdì 10 aprile alle 18. La mostra presenta le immagini di Franco Martelli Rossi, che saranno esposte fino a una data da definirsi. L’evento si svolge nello spazio espositivo del Make, dedicato alle esposizioni artistiche di vario genere.

La fotografia ritorna al Make con la mostra di Franco Martelli Rossi. A inaugurare l'esposizione, dal titolo “Colonia montana”, il prossimo venerdì 10 aprile alle 18.00, sarà Giuliana Valentinis. “Guardando l’intera opera di Martelli Rossi, quello che colpisce di più è il suo sguardo, tutt’uno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it 60 anni di WWF: al Bioparco la mostra fotografica “Confini sottili”Cosa: Mostra fotografica “WILDLIFE AND COMMUNITIES BONDS – Confini sottili” di Luca Catalano Gonzaga. Terni, al Caffè Cavour la mostra fotografica “Windows” di Stefano TanciniSarà inaugurata sabato 28 marzo a Terni la mostra fotografica “Windows” di Stefano Tancini, un percorso visivo che esplora il rapporto tra spazio...