Cosa: Mostra fotografica “WILDLIFE AND COMMUNITIES BONDS – Confini sottili” di Luca Catalano Gonzaga. Dove e Quando: Sala degli Elefanti, Bioparco di Roma, dal 2 al 21 aprile 2026. Perché: Per celebrare i 60 anni del WWF Italia attraverso un viaggio visivo sulla fragile convivenza tra uomo e specie a rischio. Il Bioparco di Roma si prepara ad ospitare un evento di straordinario valore documentaristico e artistico: la mostra fotografica WILDLIFE AND COMMUNITIES BONDS – Confini sottili. Firmata dal fotografo e documentarista Luca Catalano Gonzaga, l’esposizione nasce dalla collaborazione con il WWF Italia in occasione di un anniversario storico: i 60 anni di attività dell’organizzazione nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - 60 anni di WWF: al Bioparco la mostra fotografica “Confini sottili”

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