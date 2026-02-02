Bombe su Gaza Al Jazeera | Bimbo palestinese di 3 anni ucciso dall' Idf ad al-Mawasi

Questa mattina a Gaza, un bambino di soli tre anni è stato ucciso durante un blitz delle truppe israeliane ad al-Mawasi, vicino a Khan Younis. La notizia ha fatto il giro dei media, mentre i soccorsi stanno cercando di capire cosa sia successo esattamente sul posto. La famiglia del piccolo piange la perdita, e la situazione resta molto tesa nella zona.

Un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. L’attacco è avvenuto al di fuori delle aree di dispiegamento dell’esercito israeliano nel sud di Gaza, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti del Nasser Medical Complex. Bombe sulle tende che ospitano gli sfollati ad al-Mawasi Situata lungo la costa di Gaza, vicino alla città meridionale di Khan Younis, al-Mawasi ospita un vasto campo profughi che ospita decine di migliaia di palestinesi che vivono in condizioni di miseria, ricorda ancora Al-Jazeera. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bombe su Gaza. Al Jazeera: "Bimbo palestinese di 3 anni ucciso dall'Idf ad al-Mawasi" Approfondimenti su Gaza Bombing Gaza, fotoreporter palestinese Mahmoud Wadi ucciso da drone Idf a Khan Younis, ferito altro giornalista Muhammad Abdel Fattah Aslih - VIDEO Gaza, fonti satellitari rivelano oltre 1500 edifici demoliti dall'Idf da inizio cessate il fuoco, quartieri distrutti ad Abasan e Al Bayuk Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gaza Bombing Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe. Decine di morti e feriti; Qui a Gaza, mentre piovono le bombe, la banalità del male è assolutamente visibile; Scritti da Gaza. Tiziana Roggio Cavaliere al Merito della Repubblica: tra le bombe a Gaza, operò il piccolo AdamE’ il medico italiano che ha operato a Gaza il piccolo Adam, il bimbo palestinese di 11 anni rimasto gravemente ferito a maggio dello scorso anno a seguito di un bombardamento che colpì la sua casa e ... siracusaoggi.it Trump: «Bibi è d'accordo, basta bombe su Gaza e ok al piano di pace». La lite al telefono con Netanyahu e la mano tesa a PutinI negoziati di pace a Gaza «stanno andando bene». Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa chiarezza sui conflitti attivi nel mondo e la sua posizione è ottimista. «Sì, Bibi è d'accordo», ... leggo.it Gaza siamo noi Le case in bilico sulla frana di Niscemi, la croce scavata sul fondo della via che ci guarda, un Papa muto, le facce sgomente dei politici e della gente. Gaza siamo noi, senza le bombe. E senza neppure un Pizzaballa a testimoniare la tragedia. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.