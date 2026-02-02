Al Jazeera | bimbo 3 anni ucciso da Idf

Un bambino di tre anni è stato ucciso ieri nelle operazioni dell’esercito israeliano nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza. Secondo quanto riferiscono fonti locali, le truppe hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone, colpendo il piccolo che si trovava nelle vicinanze. La famiglia del bambino ha confermato la tragedia, chiedendo giustizia e spiegazioni per la morte del bimbo. La zona resta sotto assedio, e le tensioni tra israeliani e palestinesi continuano a salire.

10.32 Un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi,nel sud di Gaza vicino alla città di Khan Younis. L'attacco è avvenuto al di fuori delle aree di dispiegamento dell'esercito israeliano nel sud di Gaza, hanno detto ad Al Jazeera fonti del Nasser Medical Complex di Khan Younis. Riapre intanto il valico di Rafah fra Egitto e Striscia di Gaza, dopo oltre un anno. Dall'Egitto a Gaza 50 persone al giorno con placet egiziano e i nomi trasmessi ai Servizi interni israeliani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Khan Younis Bombe su Gaza. Al Jazeera: "Bimbo palestinese di 3 anni ucciso dall'Idf ad al-Mawasi" Questa mattina a Gaza, un bambino di soli tre anni è stato ucciso durante un blitz delle truppe israeliane ad al-Mawasi, vicino a Khan Younis. Il bimbo ucciso dalla madre a Muggia: «Lo aveva annunciato anni fa», il padre: «Perché l’ha vista da sola?» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Al Jazeera Journalist Wael Al-Dahdouh Slammed CNN For Asking If He Wishes Hamas Didn’t Commit Oct. 7 Ultime notizie su Khan Younis Argomenti discussi: Al Jazeera, 'bimbo palestinese di 3 anni ucciso da Idf a Gaza'; Sfuggono all’inferno di Gaza, il sistema li sposta da Ancona a Foggia: il caso al-Dahdouh - FoggiaToday; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; Il governo israeliano amplia il divieto di trasmissione per al Jazeera e al Mayadeen. Gaza, Al Jazeera: «Bimbo palestinese di 3 anni ucciso da Idf»Un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. L’attacco è avvenuto al di fuori delle aree di ... ilsole24ore.com IL SOLE 24 ORE * MONDO: «GAZA, AL JAZEERA: BIMBO PALESTINESE DI 3 ANNI UCCISO DA IDF»Un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. agenziagiornalisticaopinione.it Bombe su Gaza. Al Jazeera: "Bimbo palestinese di 3 anni ucciso dall'Idf ad al-Mawasi" https://gazzettadelsud.it/p=2165638 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.