Al centro commerciale spunta la pista di pattinaggio | due settimane per divertirsi sui roller

Al centro commerciale di Ravenna, una pista di pattinaggio a rotelle indoor è stata allestita nella piazza centrale e resterà aperta dal 10 al 24 aprile. L’area, completamente gratuita, invita i visitatori a trascorrere due settimane di divertimento con i roller. L’attrezzatura è disponibile sul posto, consentendo a chiunque di provare l’esperienza senza bisogno di prenotazioni. La pista rappresenta un’attrazione temporanea inserita nel calendario del centro commerciale.

Saranno due settimane dedicate al divertimento al centro commerciale Esp di Ravenna. Dal 10 al 24 aprile è aperta infatti una grande pista di pattinaggio a rotelle indoor, completamente gratuita, nella piazza centrale del centro commerciale.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Pattinaggio, la rassegna tricolore al PalaBigi di Reggio Emilia. Favola Sincro Roller. Arriva lo scudettoCampione Il Sincro Roller Calderara festeggia il trionfo, al PalaBigi di Reggio Emilia, nei campionati italiani di pattinaggio sincronizzato. Leggi anche: Pattinaggio. L’Astro Roller Skating premiata al Pirellone per il Mondiale Argomenti più discussi: Napoli: se spunta una libreria anche a Secondigliano; Ancona, adesso spunta l’alternativa: Grandi navi alla Penisola; Elden Ring, spunta online il set del film: ricostruita una Chiesa di Marika; Omicidio a Rogoredo: spunta il presunto giro di droga dell’agente Cinturrino. Almeno cinque persone sono rimaste ferite a causa del caos creatosi nel centro commerciale Mall Plaza Vespucio in Cile dove l'account Instagram @Premia2-cl ha convocato centinaia di persone annunciando che avrebbe lanciato 700 mila pesos cileni (cir - facebook.com facebook La scelta controcorrente della Germania: liberato in natura il lupo che ha ferito una donna al centro commerciale x.com