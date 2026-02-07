Pattinaggio L’Astro Roller Skating premiata al Pirellone per il Mondiale

Questa mattina, l’Astro Roller Skating ha ricevuto un premio a Palazzo Lombardia. La squadra Monza Precision Teams è stata premiata al Belvedere Berlusconi di Milano per aver vinto il 69° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, che si è svolto a Pechino nel 2025. La vittoria ha portato grande soddisfazione ai pattinatori italiani, che hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo.

Astro Roller skating brilla a Palazzo Lombardia. Il Monza Precision Teams è stato premiato al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia per la vittoria nel 69° Campionato mondiale di pattinaggio artistico 2025 a Pechino. "Con il trionfo mondiale del Monza Precision Team Senior – ha detto Federica Picchi, sottosegretaria alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – capace nel 2025 di conquistare Campionato Italiano, Europeo e il prestigioso titolo di Campione del Mondo, il pattinaggio artistico ha portato la Lombardia sul tetto del mondo. Un grande orgoglio premiare questi straordinari atlete e atleti, 18 in tutto, che con la specialità di pattinaggio sincronizzato hanno incantato il pubblico internazionale a Pechino". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

