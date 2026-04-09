Al Campo di Fossoli si discute di libertà di stampa democrazia e giornalismo in zone di guerra

Venerdì 10 aprile, a partire dalle 14, si terrà al Campo di Fossoli un evento dedicato al ruolo del giornalismo in situazioni di conflitto. La discussione si concentrerà sui temi della libertà di stampa e della democrazia in contesti di guerra, con approfondimenti sulle sfide che affrontano i giornalisti in zone di conflitto armato. L'incontro riunirà esperti e professionisti del settore per analizzare le dinamiche legate alla comunicazione in tempi di crisi.

Tra venti di guerra che soffiano sempre più veementi, minacce di reciproche distruzioni e continue morti di civili, al Campo di Fossoli si discuterà di libertà di stampa, democrazia e giornalismo in tempo di guerra: si svolgerà infatti venerdì 10 aprile a partire dalle ore 14.30, a Carpi, nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Libertà di stampa, una sentenza difende il giornalismo liberoC’è una linea sottile tra tutela della reputazione e tentativo di imbavagliare l’informazione.

Paolo Bricco e il Sole 24 Ore premiati: il giornalismo economico e la difesa della libertà di stampa celebrati a Roma.Premio Agnes 2026: Paolo Bricco e la Difesa della Libertà di Stampa al Centro della XVIII Edizione Roma si prepara a celebrare l'eccellenza...

Temi più discussi: Marcia della Pace. Dal Campo di Fossoli al parco della Resistenza; Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra: Fossoli 1944; Viaggio della memoria: da Fossoli a Ventotene, iscrizioni aperte fino al 10 aprile; Anche Carpi partecipa al Giro d’Italia per la Pace.

Un 25 aprile di festa al Campo di FossoliSono passati 81 anni da quel 25 aprile 1945 eppure ancora oggi quella data è impressa nelle nostre coscienze e nei nostri cuori. Una data da celebrare per ricordare un momento fondamentale nella stori ... temponews.it

Carpi, Il 10 aprile al Campo di Fossoli 2ª edizione del Premio Odoardo Focherini per la libertà di stampaNel corso del convegno in programma anche la premiazione del concorso dedicato ai giovani giornalisti precari e un confronto tra l’inviato di Al Jazeera a Gaza Safwat Kahlout e il presidente del Comit ... sulpanaro.net

“Atto dovuto, qui è sorto il campo di Fossoli”, sottolinea il sindaco Riccardo Righi. Il centrodestra si spacca - facebook.com facebook