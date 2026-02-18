Paolo Bricco e il Sole 24 Ore premiati | il giornalismo economico e la difesa della libertà di stampa celebrati a Roma

Paolo Bricco ha ricevuto un premio importante al Sole 24 Ore, perché ha difeso con coraggio la libertà di stampa. A Roma, l’evento ha coinvolto anche il giornalismo economico, che viene riconosciuto per il suo ruolo fondamentale. La cerimonia si svolgerà il 25 giugno in piazza di Spagna, dove si celebreranno le eccellenze del settore.

Premio Agnes 2026: Paolo Bricco e la Difesa della Libertà di Stampa al Centro della XVIII Edizione. Roma si prepara a celebrare l’eccellenza giornalistica con la XVIII edizione del Premio Biagio Agnes, in programma il 25 giugno a Piazza di Spagna. La giuria ha annunciato i vincitori, riconoscendo figure di spicco per l’impegno nel giornalismo, nell’informazione e nella comunicazione, con un particolare sulla libertà di stampa e l’innovazione digitale. Tra i premiati, spicca il giornalista economico Paolo Bricco del Sole 24 Ore, mentre un riconoscimento speciale è stato assegnato al quotidiano per il coraggio dimostrato di fronte alle intimidazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore: Trento prima, chiude Reggio Calabria. Roma sale di 13 posizioni Leggi anche: Fratelli d’Italia alla sede della Stampa: solidarietà e rigorosa difesa della libertà d’informazione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premio Agnes, ecco i vincitori 2026. Riconoscimento a Paolo Bricco per la carta stampata; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: PREMIO AGNES, ECCO I VINCITORI 2026. RICONOSCIMENTO A PAOLO BRICCO PER LA CARTA STAMPATA; Premio Biagio Agnes 2026, tutti i vincitori; Agnes Prize, winners 2026. Award to Paolo Bricco for print media. IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «PREMIO AGNES, ECCO I VINCITORI 2026. RICONOSCIMENTO A PAOLO BRICCO PER LA CARTA STAMPATA»La giuria del Premio internazionale di giornalismo, informazione e comunicazione Biagio Agnes, presieduta da Gianni Letta, ha scelto i vincitori della XVIII ... agenziagiornalisticaopinione.it Premio Biagio Agnes 2026, tutti i vincitori(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il Premio Carta Stampata a Paolo Bricco de Il Sole 24 Ore, il Premio Inviati a Giovan Battista Brunori della Rai e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera; il Premio Corrisp ... msn.com Premio Agnes, ecco i vincitori 2026. Riconoscimento a Paolo Bricco per la carta stampata ilsole24ore.com/art/premio-agn… x.com Sky tg24. . Ospite di Mariangela Pira a Business, Paolo Bricco de Il Sole24Ore fa ragionamento sulla strategia tecnologica di Stellantis, che cancella la gigafactory a Termoli, in Italia, ma conferma quella di Saragozza in Spagna e tutti gli investimenti in Marocc facebook