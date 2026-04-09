Aica il Cda approva il regolamento della Consulta e dà il via libera a nuove assunzioni

Durante una recente riunione presso la sede operativa, il Consiglio di amministrazione di Aica ha approvato il regolamento della Consulta e autorizzato nuove assunzioni. Sono stati discussi vari aspetti legati alla gestione dell’azienda e alle strategie di sviluppo, con decisioni che riguardano sia aspetti organizzativi che operativi. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del consiglio e si è concentrata su questioni interne all’azienda.

Durante la riunione del Consiglio di amministrazione di Aica, svoltasi nella sede operativa dell’azienda, sono stati affrontati diversi temi legati alla gestione e allo sviluppo delle attività. Alla seduta hanno partecipato i componenti del Cda, il direttore generale e il collegio dei revisori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Mps approva regolamento lista cda, Lovaglio parteciperà a decisioni Sicilia, via libera agli incentivi per il lavoro agile: 18 milioni l’anno per nuove assunzioniLa giunta regionale siciliana ha approvato una misura a sostegno del lavoro agile che mette sul piatto un plafond di 18 milioni di euro annui per... Enel, 'il cda approva il bilancio, +5,7% l'utile netto ordinario a 7 miliardi' +RPT+ RPT + ripetizione con titolo e testo corretti (ANSA) - ROMA, 19 MAR - Il cda dell'Enel ha approvato i risultati dell'esercizio 2025. Il bilancio si chiude con un risultato netto ordinario in aumento ... notizie.tiscali.it Enel, 'il cda approva il bilancio, +5,7% l'utile a 7 miliardi' (2)(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Il cda dell'Enel ha approvato i risultati dell'esercizio 2025. Il bilancio si chiude con un risultato netto in aumento del 5,7% a 7,011 miliardi, come era già emerso dalla ... notizie.tiscali.it