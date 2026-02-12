Sicilia via libera agli incentivi per il lavoro agile | 18 milioni l’anno per nuove assunzioni

La regione Sicilia ha deciso di sostenere il lavoro agile con un investimento di 18 milioni di euro ogni anno per i prossimi tre anni. La giunta regionale ha approvato una misura che mira ad incentivare le assunzioni e favorire il lavoro flessibile.

La giunta regionale siciliana ha approvato una misura a sostegno del lavoro agile che mette sul piatto un plafond di 18 milioni di euro annui per ciascuno dei prossimi tre anni. Le risorse, destinate al triennio 2026-2028, serviranno a finanziare contributi a fondo perduto per le imprese che assumeranno lavoratori subordinati a tempo indeterminato in modalità agile, per un periodo minimo di cinque anni. Il provvedimento è contenuto nello schema di decreto attuativo della legge regionale s ugli incentivi al "South working", approvato su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, anche assessore al Lavoro e alle Politiche sociali ad interim, d'intesa con l'assessore regionale all'Economia.

