AI post-mortem | Meta brevetta il clone digitale per social network tra memoria e nuove questioni etiche

Meta ha depositato un brevetto per un’intelligenza artificiale in grado di ricreare un clone digitale di persone decedute. La tecnologia utilizza dati pubblici e conversazioni passate per generare un’immagine virtuale di chi non è più tra noi. Questo strumento può essere usato per mantenere vivo il ricordo o per interagire con i propri cari scomparsi. Tuttavia, solleva anche interrogativi sulla privacy e sull’etica di creare repliche di persone estinte. La novità apre la strada a nuove applicazioni nei social network e oltre.

Meta Brevetta l’Intelligenza Artificiale per i Social Network Post-Mortem: Tra Memoria Digitale e Nuove Sfide Etiche. Meta, la società di Mark Zuckerberg, ha depositato nel 2023 un brevetto per un sistema di intelligenza artificiale in grado di simulare l’attività online di un utente sui social media anche dopo la sua scomparsa. La tecnologia, che mira a replicare il comportamento digitale dell’individuo attraverso l’analisi dei suoi dati, solleva interrogativi profondi sul futuro dell’identità digitale, la gestione del lutto e i confini tra vita e morte nell’era digitale. Al momento, Meta ha chiarito di non avere piani immediati per l’implementazione del sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

