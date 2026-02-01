Assedio a Vanchiglia | vivere sotto la pressione degli agenti

Questa mattina, i residenti di Vanchiglia si sono svegliati di nuovo sotto pressione. Ricordano ancora lo sgombero di Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre scorso, e questa volta l’atmosfera resta tesa. La zona vive un nuovo assedio, con agenti in strada e un clima di incertezza che si fa sentire tra chi ci abita.

Ieri mattina Vanchiglia si è svegliata e ha rivissuto il 18 dicembre, giorno dello sgombero di Askatasuna. Alle numerose camionette presenti intorno al centro sociale si sono aggiunte di nuovo le barriere cementificate e le reti a chiudere anche il tratto pedonale di via Balbo. Lì si vedono ancora le decorazioni natalizie che i bambini del quartiere avevano appeso quattro giorni prima dell’arrivo degli agenti da Roma. «Cominciano a blindare con le grate tutta la zona come fossero cowboy a difendere il fortino, un palazzo vuoto, come se ignorassero che è la democrazia la cosa più importante», racconta una residente di Vanchiglia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

