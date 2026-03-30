L’Ordine degli architetti di Agrigento ha presentato un piano rivolto ai candidati sindaci, focalizzato sulla riqualificazione del centro storico e sulla riduzione dell’uso del cemento. Il progetto prevede interventi specifici per migliorare la vivibilità e l’aspetto della zona centrale della città, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente urbano. Nessuna proposta è ancora stata ufficialmente adottata o approvata.

L’Ordine degli architetti di Agrigento ha presentato un percorso strategico rivolto ai futuri sindaci, mettendo al centro la rigenerazione urbana e il decoro della città. Il presidente Rino La Mendola evidenzia come, negli ultimi 60 anni, Agrigento sia cresciuta a dismisura nonostante il numero di abitanti sia rimasto quasi invariato, provocando lo svuotamento del centro storico e rendendo impossibile per il Comune garantire la regolare manutenzione di una superficie così vasta. Per contrastare questa fatiscenza, gli architetti invocano un "cambio di paradigma": il blocco immediato dell'espansione edilizia a favore della riqualificazione del patrimonio esistente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Elezioni, il piano degli architetti: "Basta cemento, riportiamo la vita nel centro storico"

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