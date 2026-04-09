Al via i casting di Miss Italia partono le selezioni nell' Agrigentino

Inizia la fase di selezione di Miss Italia nell'Agrigentino, con i primi casting ufficiali che hanno coinvolto diverse partecipanti. Le prove si sono svolte in diverse location della regione e hanno visto la partecipazione di ragazze provenienti da tutta l’area. La manifestazione rappresenta un momento importante per il concorso, che ogni anno elegge la rappresentante nazionale. La fase di selezione continuerà nelle prossime settimane in altre zone dell’Italia.

Sono ufficialmente iniziati i casting e le prime selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ogni anno incorona la reginetta del Paese. Anche la provincia di Agrigento sarà protagonista delle tappe di selezione, con appuntamenti che coinvolgeranno diverse località del territorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Temptation Island 2026, casting aperti: come funzionano le selezioni e come candidarsi Tappa a Palmi per le selezioni Miss Mondo Calabria: ecco come partecipareContinuano con grande partecipazione le selezioni ufficiali di Miss Mondo Calabria 2026, lo storico concorso internazionale di bellezza, tra i più... Si parla di: Chi è Zeudi Di Palma, la miss Italia di Scampia sul podio di Twitch: la laurea in stand by, il coming out e quel no a Valeria Golino; Giulia Salemi compie 33 anni: festa, Pretelli e carriera in tv. Al via i casting di Miss Italia, partono le selezioni nell'AgrigentinoSono ufficialmente iniziati i casting e le prime selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ogni anno incorona la reginetta del Paese. Anche la provincia di Agrigento sarà ... agrigentonotizie.it