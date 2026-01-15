Dreaming San Marino Song Contest | partono gli ultimi casting

Dal 27 al 31 gennaio 2026 si svolgerà l’ultima fase di casting per il Dreaming San Marino Song Contest, il principale evento di selezione degli artisti emergenti che concorreranno alla finale del San Marino Song Contest. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la rappresentanza della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. La selezione sarà aperta a talenti desiderosi di condividere la propria musica e di partecipare a un’importante vetrina internazionale.

Dal 27 al 31 gennaio 2026 si terrà l’ultima fase di Casting per “Dreaming San Marino Song Contest”, il primo step dedicato agli artisti emergenti verso la finale del “San Marino Song Contest” che a sua volta decreta il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Al momento sono state registrate oltre 800 iscrizioni da 40 Paesi del mondo. Attese a San Marino migliaia di persone. Nelle precedenti edizioni del contest hanno trionfato band emergenti come i Piqued Jacks e i Megara che hanno rappresentato la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Dreaming San Marino Song Contest si consolida come un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale, registrando numeri straordinari per questa nuova edizione: sono già oltre 800 gli artisti iscritti, in rappresentanza di ben 40 nazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

